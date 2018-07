Blink 182 fête le Blink 182 day !

Vous ne le saviez sûrement pas, nous on l’a appris ce matin, mais la journée Blink 182 existe, on l’appelle Blink 182 day. Les fans du groupe de rock des années 2000 célèbrent chaque année la journée de Blink 182 le 182ème jour de l’année, c’était le 1er juillet cette année. Pour fêter ce jour, le groupe Blink 182 a dévoilé une version ska de Can’t Get You Pregnant qui se trouve sur le dernier album du groupe California. Le nouveau titre est accompagné d’un message sur les Réseaux Sociaux.

Blink-182 Day is here! And in celebration, we present to you the party mix of that timeless summertime hit, “Can’t Get You More Pregnant.”https://t.co/FObEMk0AUV — blink-182 (@blink182) July 1, 2018

C’est le petit cadeau pour les fans de Blink 182 et il a été apprécié ! En plus le groupe Blink 182 est de retour en studio comme on vous en parlait il y a 2 mois et les nouveaux sons s’annoncent comme les gros hits avec Take Off Your Pants ou Jacket left off. On en reparle bientôt !