Blink-182 annonce une résidence à Las Vegas

On ne compte plus les hits signés Blink. All The Small Things, What's My Age Again, I Miss You... lors de leur passage au Download Festival France on pris au moins dix ans, se souvenant de années lycée. Mais après une longue carrière, quelques changements et un dernier album (California) réussi, Blink va poser ses amplis à... Las Vegas. Oui, là où Céline Dion chantait tous les soirs My Heart Will Go On. Ainsi, le groupe a signé pour 16 dates avec le Palms Casino Resort.

"Quand le Palms nous a demandé de faire une résidence ici, à Las Vegas, on a répondu 'absolument!'. Maintenant, on doit caster nos showgirls, créer la setlist - c'est un véritable retour en arrière vers les classiques comme Sinatra, Liberace. Peut-être qu'on pourrait marier des gens sur scène.... Les possibilités à Las Vegas sont infinies !" , rapporte Rolling Stone.

Avant eux, c'est Britney Spears qui avait pris ses quartiers dans le Nevada. Elle a d'ailleurs prouvé que l'on pouvait être jeune et réussir : elle a remporté près de 100 millions de dollars grâce à sa résidence. Blink 182 auront-ils le même succès ? Réponse bientôt !