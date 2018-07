Blink-182 : Travis Barker, impliqué dans un accident de voiture

Travis Barker, batteur incontournable de Blink-182, conduisait une Mercedes à Calabasas lorsque qu'une collision avec un bus scolaire est survenue. Fort heureusement aucun enfants n'étaient présents dans le bus. Mais ce n'est pas le cas de la Mercedes du musicien qui transportait, en plus de lui-même, son fils de 14 ans. A ce jour, on ne connait pas encore avec exactitude son état de santé mais, selon le magazine TMZ, il en serait sorti étourdi mais indemne.

Ce n'est pas le premier accident à son actif. Il y a quelques années, Travis subissait le sort dans un accident d'avion en Californie du Sud, après un concert donné à Columbia. Et ce dernier semble s'acharner sur le musicien car il y a de cela près d'un mois, le groupe annonçait qu'il était contraint de renoncer à sa résidence à Las Vegas. En effet, pour cause d'urgence médicale, les trois copains sont dans l'incapacité de se produire sur scène. Eh oui, Travis Barker souffrirait de caillots dans le sang, situés (je vous le donne en mille) dans les membres supérieurs ! Les bras, quoi. Un comble pour un batteur... Mais pour rassurer les fans, Barker publie, lundi, une courte vidéo "Road To Recovery". De quoi réconforter les fans, en particulier ceux du Riot Fest (Chicago) qui attendent avec impatience le show du groupe.