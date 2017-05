La sortie de Blade Runner 2049 approche et on avait qu'un maigre teaser à disposition pour nous faire patienter. Bonne nouvelle, la première bande-annonce officielle de ce sequel réalisé par Denis Villeneuve ( Sicario, Premier Contact) est enfin là. Le réalisateur canadien prend la suite de Ridley Scott, metteur en scène du Blade Runner de 1982. Au scénario, on retrouve le duo Hampton Francher et Michael Green, le premier a co-écrit Blade Runner tandis qu'on doit au second les scénarios d'Alien Covenant et Logar. Côté personnages, Harrison Ford aka Rick Deckard est le seul acteur du casting original à être de retour tandis que Ryan Gosling joue le nouveau blade runner au cœur de l'intrigue !

Cette première bande-annonce officielle nous permet d'en découvrir un peu plus sur l'intrigue de Blade Runner 2049 sans toutefois trop en dévoiler. Juste de quoi nous mettre l'eau à la bouche avec la rencontre entre l'officier K ( Ryan Golsing) et Rick Deckard. Jared Leto en constructeur de replicant passe aussi une tête, et on peut aussi apercevoir Robin Wright en figure d'autorité, et Ana de Armas ( War Dogs) comme love interest de K. Sont également au programme : une ambiance pesante et sous tension, et quelques explosions de rigueur. Rendez-vous dans les salles obscures le 4 octobre 2017 pour découvrir Blade Runner 2049.