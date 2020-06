BlackLivesMatter, Adele s'exprime

La mort brutale et violente de George Floyd a littéralement ouvert les yeux au monde : depuis quelques jours, les Etats-Unis, la France et de nombreux pays luttent contre le violence policières mais aussi contre le racisme. Alors que de nombreux artistes se sont engagés (notamment via le BlackOut Tuesday), Adele a choisi de sortir du silence. Sur Instagram, la chanteuse a affiché son soutien au mouvement #BlackLivesMatter.

« Le meurtre de George Floyd a envoyé des ondes de choc à travers le monde, et il y en a tant d'autres qui ont été passés sous silence. Des manifestations et des marches sont organisées partout dans le monde simultanément et ne font que gagner du terrain. Soyez rigoureusement en colère mais soyez concentrés ! Continuez à écouter, continuez à demander et continuez à apprendre ! », écrit ainsi Adele.

Elle poursuit : « Il est important que nous ne soyons pas découragés ou manipulés en ce moment. Il s'agit de racisme systémique, il s'agit de violences policières, il s'agit d'inégalité. Et cela ne se produit pas seulement en Amérique ! Le racisme est réel et bel et bien présent partout ». Adele conclut en affichant son soutien à tous ceux qui luttent contre le racisme : « Je suis de tout coeur solidaire de la lutte pour la liberté, la libération et la justice ».

De nombreux artistes se sont -eux aussi- engagés : Harry Styles défilait il y a quelques jours dans la rue, The Weeknd a fait un don exceptionnel pour soutenir la cause et Pink, elle, a tenu Donald Trump pour responsable du racisme qui perdure encore et toujours aux Etats-Unis.