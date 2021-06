Black Widow arrive le 7 juillet et on a sa dernière bande-annonce (VIDEO)

La vie "normale" reprend peu à peu son cours et, depuis quelques semaines, nous pouvons (enfin) retrouver les salles de cinéma. Et la bonne nouvelle, c'est que l'été nous réserve de belles surprises.

Save the date, comme diraient nos voisins américains : Black Widow, film plus qu'attendu signé Marvel, débarquera au cinéma le 7 juillet prochain. Pour fêter ça, les studios nous offre une (ultime) bande-annonce - à découvrir sans plus attendre.

Après l'avoir vue se sacrifier pour le bien de la cause des Avengers dans Endgame, dire que nous sommes heureux de revoir Nat à l'écran serait un euphémisme : ce film centré sur le passé de la tueuse à gage la plus célèbre de la galaxie Marvel nous permettra d'en apprendre plus que le personnage de Black Widow : qui était-elle ? D'où vient-elle ? Toutes ces questions (longtemps restées en suspens) trouveront une réponse. Cet ultime coup d'oeil annonce un films intense et explosif... tout ce qu'il nous fallait en cette période de liberté retrouvée.