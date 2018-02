Black Panther : La bande originale du film est n°1 des ventes aux Etats-Unis

Quand on réunit tout le gratin du rap et du R&B actuel sur un seul et même album et que ce dernier fait office de bande-originale d'un des films les plus attendus de l'année, le succès est garanti. En confiant à Kendrick Lamar la musique de (et inspirée par) Black Panther, les studios Marvel et Disney ont fait une très bonne affaire. C'est donc sans surprise que King Kendrick et sa clique trône au sommet du Billboard 200, le classement de ventes d'albums aux Etats-Unis. C'est l'équivalent de plus de 150 000 exemplaires de Black Panther : The Album qui ont été vendus en une semaine dont 54 000 albums physiques.

Porté par les très efficaces All Stars, qui bénéficie d'un clip sublime, avec SZA et Pray for Me avec The Weeknd, Black Panther : The Album devrait être au top dans les classements de fin d'année. Aucune bande originale de film n'avait pas remporté aussi franc succès depuis celle de Suicide Squad (été 2016) et vu la renommée du film Marvel, bien supérieure à celle du film DC, les ventes n'ont pas fini de s'affoler. Le film multiplie les record au Box Office mondial. Ce week-end, il a engrangé 192 millions de dollars aux Etats-Unis, soit le cinquième meilleur démarrage de tous les temps !