Black Panther : Le clip merveilleux de All The Stars dévoilé

On est que mercredi et pourtant on est prêt à parier qu'on tient pourtant déjà le clip de la semaine, voir du mois et peut être même de 2018 ! La vidéo qui illustre le titre All The Stars de Kendrick Lamar et SZA est de toute beauté. Réalisée par Dave Meyers & The Little Homies, qui signaient déjà en 2017 le meilleur clip vidéo de l'année avec Humble pour lequel ils ont reçu le Grammy Awards ad hoc en janvier dernier, All The Stars émerveille à chaque plan. La vidéo s'inspire de l'univers de Black Panther, nouveau film Marvel à sortir le 14 février prochain dans les salles françaises. Kendrick Lamar a signé la bande originale aux côtés du gratin du hip hop et de la soul ( The Weeknd qui signe la chanson Pray For Me, Khalid, Anderson Paak, Travis Scott, Jorja Smith ...)

L'intrigue de Black Panther se déroule dans un pays africain fictif, le Wakanda, le film affiche un casting à pré-dominance noire-américaine, une première pour le Marvel Cinematic Universe. Le clip de All The Stars, extrait de la B.O de Black Panther, est donc fortement inspiré par l'Afrique, des costumes au décor en passant par les danses, jusqu'au sublime plan final où une constellation d'étoiles apparaît dans la chevelure de SZA laissant apparaître le continent africain. De quoi nous donner très envie de découvrir la Bande Originale inspirée par le film, dans les bacs ce vendredi 9 février, et le film signé Ryan Coogler !