Black Panther : Disney+ prépare une série centrée sur l'univers du super héros

Alors que WandaVision est de loin l'un des contenus les plus prisés de la plateforme Disney+ en ce moment, Marvel serait en pleine préparation d'une nouvelle série. Cette dernière serait - cette fois- dérivée de l'univers de Black Panther et se déroulerait au Wakanda.

Une série issue de Black Panther ?

"Ryan Coogler (qui a réalisé le premier film Black Panther) est un conteur singulier, dont la vision et l'audience ont fait un des cinéastes les plus en vue de sa génération", explique Bob Iger dans un communiqué. "Avec Black Panther, Ryan a donné naissance à une histoire révolutionnaire et à des personnages de légende (...) Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos relations et nous avons hâte de raconter d'autres histoires géniales avec Ryan et son équipe". La société de Coogler préparerait ainsi une "grande gamme de projets pour Disney+, la plateforme de vidéo à la demande du groupe, et d'autres filiales", souligne BFM TV.

Bien que son titre ne soit pas encore connu, la série s'inscrirait dans une lignée de 10 shows issus de l'Univers Marvel. On a hâte.