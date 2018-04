Black Mirror Saison 5 : Bonne nouvelle, le tournage a commencé !

A peine disponible et déjà regardé. On se souvient que lors de la sortie de la saison 4 de Black Mirror sur Netflix, les abonnés se sont rués sur les épisodes. Certains ont adoré, d'autres ont eu du mal à retrouver l'esprit de la série. mais ça, c'est un autre débat. Netflix avait en tout cas décidé de renouveler la série. Et la bonne nouvelle,c'est que le tournage a commencé.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 mars 2018

Selon The Croydon Advertiser, un média local, les habitants de Croydon ont reçu des lettres les prévenant du tournage (notez que les lettres en question étaient envoyées par Ealing Studios). Evidemment, on ne sait rien de l'épisode qui sera tourné là-bas. Toujours est-il que l'équipe de tournage est en place depuis le 25 avril et qu'elle y restera jusqu'au 27. En attendant d'en savoir plus, on peut toujours revoir la quatrième saison !