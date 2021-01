Black Honey en plein désert pour le clip de Believer (VIDEO)

La formation britannique célèbre 2021 avec brio : Black Honey nous revient avec le single Believer - à retrouver sur l'album Written & Directed, dont la sortie est prévue le 19 mars prochain. Ce nouveau morceau succède à "I Like The Way You Die", "une attaque de trois minutes contre l’égoïsme du mâle alpha. Une ode à la puissance féminine sans peur et sans filtre". Avec Believer, la formation frappe tout aussi fort. Voyez plutôt :

Pour accompagner le titre, Black Honey nous offre un clip tout aussi réussi : Le groupe nous embarque en plein désert pour une épopée fascinante. «"Believer" est une chanson pour accompagner votre crise existentielle. Je voulais créer une satire religieuse qui nous ferait rouler des yeux face aux absurdités patriarcales concernant la spiritualité de chacun. Je veux croire en moi, en l’outsider et en l’opprimé.», explique Izzy B. Philipps

Un clip à voir et revoir en attendant la sortie de l'album !