Black Honey dévoile Run For Cover, son nouveau single colossal

La bande britannique a fait son grand retour cet été avec un single plus qu'estival, intitulé Beaches. La bonne nouvelle, c'est que Black Honey n'a pas fini de nous surprendre : ayant passé une bonne partie de l'année en confinement (comme le reste du monde), le groupe s'est servi de cette pause à bon escient - en profitant de pour écrire de nouveaux morceaux. Après l'excellent Beaches, place à Run For Cover, écrit avec Mike Kerr (Royal Blood).

"Run For Cover peint toutes les nuances de la sexualité", explique Izzie (chanteuse de Black Honey). "C'est amusant mais c'est aussi à double tranchant, c'est un risque. Le sexe peut-être maladroit, émotif et complexe. Ca implique tant de choses. On a écrit la chanson du point de vue d'un homme. Je pense que j'explore à la fois le pouvoir et ma faiblesse dans une même mesure". Côté son, Black Honey nous offre un morceau à "mi-chemin entre The Hives et John Travolta".

"J'espère qu'avec cette chanson, les femmes se trouveront et quitteront leur petit-ami", annonce Izzie. Pouvait-on trouver une chanson plus girl power pour démarrer l'automne ? Pas sûr !