Avis aux fans de rock made in Britain ! Black Honey (référence en la matière depuis ses débuts en 2014) nous offre son tout nouveau single, Beaches. Après une pause (bien méritée) prise en 2018, la petite bande revient sur le devant de la scène avec un single qui, inévitablement, devrait s'inscrire parmi les classiques de cet été.

Esthétique vintage et esprit estival, le clip (écrit et réalisé par le groupe) vous fera oublié les longs mois de confinement finalement dernière nous. "Beaches est un collage effronté de choses étranges, dans une chanson rythmée", explique Izzy B. Phillips. Si vous aimez les yeux de biches, les perruques punk et les maillots de bain à pois, ne cherchez plus : Beaches est le clip fait pour vous ! Black Honey nous plonge dans un univers rétro pour mieux nous faire oublier un présent parfois lourd.