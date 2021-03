Black Honey dévoile l'album Written & Directed

Après nous avoir offert quelques singles efficaces tels que Beaches ou, plus récemment, Disinfect, la formation britannique dévoile enfin son nouvel album, Written & Directed.

Avec cet opus, la chanteuse et leader du groupe Izzy B. Phillips délivre un message très singulier auprès de toutes les femmes. Pour la féroce chanteuse, le but ici est de combler le vide des femmes représentées dans le rock’n’roll qu’elle ressentait durant son adolescence. Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Black Honey accompagne cette sortie d'un single, Back Of The Bar : "C’est une sorte de saut dans le temps entre l’endroit où vous voyagez dans votre esprit lorsque vous êtes seul et la façon dont vous vous racontez tous les souvenirs de votre vie", explique la chanteuse en évoquant ce morceau doux et contemplatif.

Ecrit tout au long de l'année 2019, cet opus est de loin le plus complet offert par Back Honey et il est à découvrir sans plus attendre.