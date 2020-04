Black Eyed Peas sample Madonna sur Mamacita (VIDEO)

Le collectif le plus célèbre du hip hop est de retour avec Mamacita ft. Ozuna et J.Rey Soul. Connu pour avoir repris des morceaux cultes tels que The Time Of My Life, Black Eyed Peas réitère cette fois en piochant dans le catalogue de l'une des plus grandes stars de la pop, Madonna. Découvrez ainsi Mamacita - qui reprend La Isla Bonita :

Annoncé par Ozuna le 7 avril dernier, Mamacita est à la hauteur des attentes - probablement l'un des morceaux qui va marquer l'été 2020 !