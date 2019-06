Black Eyed Peas : Regardez leur clip Be Nice avec Snoop Dogg

Les Black Eyed Peas sont de retour avec les sons qui ont fait leur succès ! Après un album aux sonorités très hip-hop fin 2018 qui marquait leur grand retour, le groupe (sans Fergie) vient tout juste de balancer un nouveau morceau pop/electro. En collaboration avec le rappeur Snoop Dogg, la vidéo de Be Nice publiée il y a seulement quelques jours cumule déjà plus de 750 000 vues sur YouTube. Et c'est avec grand plaisir que l'on retrouve Will.i.am, apl.de.ap et Taboo dans un univers festive et coloré. On regarde.

Et c'est sur une piste de danse que le groupe a décidé de s'ambiancer sur son nouveau son. On les retrouve donc entourés d'un groupe d'individus en train de faire du roller au rythme de la musique. Une ambiance colorée où les battles sont de rigueur et qui n'est pas sans rappeler les fameuses vidéos de Soul Train. Snoop Dogg fait ensuite son arrivée dans un espèce de faisceau lumineux. Le tout pourrait bien annoncer la venue d'un futur album... Mais en attendant on risque bien de danser sur Be Nice !