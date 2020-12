Black Eyed Peas et Shakira dévoilent le clip de Girl Like Me (VIDEO)

Le dernier opus des Black Eyed Peas est un véritabe petit bijou : porté par des singles tels que MAMACITA, ce dernier a su séduire le public et ce, dès sa sortie. Sur cet opus, l'on retrouve également Girl Like Me - en collaboration avec Shakira. Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais, ce morceau est pourtant bien plus vieux qu'il n'y parait ! Le refrain a -en effet- été enregistré en 2007, lors de la toute première session d'enregistrement qui a réuni l'artiste colombienne et le groupe made in US.

Avec ce morceau, le groupe célèbre avec brio le Girl Power. Côté clip, Girl Like Me nous plonge en pleine séance de fitness - de quoi nous inciter à pousser les meubles du salon. Shakira, elle, excelle -une fois de plus- en chorégraphie (et ce, même perchée sur des patins). De quoi réchauffer l'atmostphère en cette période bien terne !