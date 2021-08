Black Eyed Peas dévoile HIT IT et c'est à découvrir tout de suite !

En 2022, les Black Eyed Peas feront escale en France - le temps de se produire au MainSquare Festival. On vous l'accorde, l'attente sera longue. Mais, pour patienter, rien de mieux que de découvrir HIT IT, nouveau morceau de la formation.

Si vous ne savez plus quoi écoutez pour rythmer vos soirées d'été, pas de panique : Will I. Am et sa bande ont pensé à tout ! HIT IT est un savant mélange qui allie sonorités latines et électro - le tout accompagné d'une touche féminine grâce à la rappeuse américaine Saweetie. Mais, cette dernière n'est pas seule ! La chanteuse américano-vénézuélienne-italienne Lele Pons a -elle aussi- participé au projet.

HIT IT prouve - une fois de plus- l'efficacité des BEP : Après Mamacita ou encore Girl Like Me ft Shakira, la formation s'offre un tout nouveau succès estival.