Black Eyed Peas démarre sa rentrée avec Constant, le single positif qui prône les rêves !

On en aurait presque doutait mais les Black Eyed Peas sont bel et bien de retour. Huit ans après The Beginning, les fans sont enfin exaucés. Leur patience aura finalement payée puisque le groupe revient.

Un retour fracassant certes mais différent. Eh oui, vous l'avez peut être déjà remarqué mais Fergie n'est plus de la partie. La chanteuse, en pleine promotion de son album solo Double Duchess a un agenda plutôt chargé et ne peut donc s'allier à ses camarades. Même si elle a été contrainte par ses obligations personnelles de quitter les Black Eyed Peas, l'interprète de Fergalicious et Big Girls Don't Cry ne ferme pas complètement la porte.

"On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais ! On démarre une nouvelle année et tout est nouveau. Ceci dit, j'ai déjà beaucoup de choses à faire et pour le moment, j'essaie d'être la meilleure maman pour mon fils" déclare-t-elle.

Pour le moment, on devra se contenter de will.i.am, Taboo et Apl.de.ap. Et c'est donc à trois qu'ils ont repris le chemin des studios pour enregistré l'album -supposé, Master Of The Sun. Constant est le quatrième extrait que les garçons dévoilent. Leur grand retour ayant été marqué par les titres Yesterday, Street Livin et Ring The Alarm. Et pour tous ceux qui en doutait, Black Eyed Peas s'illustrent de nouveau dans le son urbain qui ont fait leur succès dans les années 90. Ils reprennent possession de leur identité des débuts et ce n'est pas pour nous déplaire. Le rap engagé, on adore. Ici, le groupe s'indigne du racisme trop commun, des violences policières ainsi que de l'administration Trump. Ainsi, Black Eyed Peas s'attaquent aux problèmes sociaux qui polluent depuis des années les Etats-Unis. Doit-on s'attendre à une révolution ?

Constant, c'est le single qu'ils ont choisi pour démarrer la rentrée. Un morceau positif qui prône les rêves. Will.i.am partage sur Instagram sa vision du titre et on adhère complètement : "Si tu veux réussir dans tout dans ta vie, tu dois faire en sorte d'être constant et d'aller de l'avant. Ne laisse personne te retenir [...] Les Black Eyed Peas retrouvent cette vibe rétro-futuriste. J'adore cette chanson et la vidéo qui va sortir. Ça me rappelle ce qu'on faisait en 1998 d'une façon futuriste [...] Ce titre est dédié à tous les fans old school qui ont attendu de nous qu'on refasse ce type de musique à nouveau. Merci de l'avoir réclamé durant toutes ces années"

On vous laisse découvrir le clip ci-dessus et notez bien qu'ils seront de passage dans la capitale, au Zenith de Paris le 12 novembre !