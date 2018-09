Black Eyed Peas : Big Love, le clip choc qui interpelle et touche les consciences...

Black Eyed Peas continue leur opération coup de poing avec le clip Big Love, leur tout nouveau single. Après Yesterday, Street Livin', Ring The Alarm et dernièrement Constant qui pointent du doigt le clivage toujours présent entre blancs et afro-américains, Will.i.am, Taboo et Apl.de.ap dénoncent une nouvelle fois le dysfonctionnement de l'administration Trump.

Big Love met en scène deux sujets forts et presque tabous, encrés aux Etats-Unis depuis bien trop longtemps déjà et qui ne trouvent aucune issue. Deux tragédies sont présentées dans ce clip et pas des moindres. Sans doutes les deux plus gros débats, actuels. Les fusillades -de plus en plus récurrentes, et la fameuse politique d'immigration. Big Love se veut être un hymne à l'amour et la différence, à l'acceptation de l'autre. Sans doute, la version 2018 de Where Is The Love ? sorti en 2003. La vidéo est choc, revendicatrice et d'une justesse sans nom. Big Love interpelle et touche les consciences. Black Eyed Peas signe là une véritable bombe et c'est à découvrir urgemment, ci-dessous, pour ceux qui seraient passés à côté.

Rappelons qu'ils seront de passage à Paris pour un concert au Zenith de Paris le 12 novembre !