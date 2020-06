Black Eyed Peas annonce un nouvel album pour le 19 juin prochain

C'est officiel, Black Eyed Peas dévoilera son album Translation le 19 juin prochain ! C'est sur les réseaux sociaux que le groupe a annoncé la bonne nouvelle. Une publication qui a récolté plus de 20 000 likes de la part des fans du groupe et dont la vidéo promotionnelle a été vue par 120 000 internautes. Alors que Fergie ne semble toujours pas vouloir revenir au sein du groupe, ces derniers ont décidé de s'associer à d'autres grands noms de la musique pour leur nouvel opus. Shakira, Nicky Jam, Becky G, Maluma ou encore Tyga, ils sont nombreux à avoir accepté de participer au projet de Will.i.am, Taboo et Apl.de.ap. Un album de 15 titres qu'ils ont décrit en quelques mots sur leur compte Twitter : "Nous sommes en route pour traduire et diffuser des rythmes innovants dans le monde entier, et nous emmenons notre famille avec nous". Si rien a été précisé quant à une éventuelle tournée en Europe, les Black Eyed Peas étaient attendus dans de nombreux festivals cet été. Des dates qui devraient être reportées à l'année prochaine. Du moins, on l'espère.