Björk sera la tête d'affiche du festival We Love Green

Les festivals de l'été 2018 ne débuteront pas avant six mois mais pour appâter les âmes mélomanes, c'est la course. Plus tôt les premiers noms sont dévoilés et plus les festivals s’assurent de vendre des billets. We Love Green, qui se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 juin dans le bois de Vincennes, vient donc de dévoiler sa première tête d'affiche. L'islandaise Björk, qui sort ce vendredi 24 novembre son neuvième album, sera sur la scène de We Love Green le dimanche 3 juin au soir. Le festival peut être fier de son coup puisque ce concert a été annoncé comme la seule date française de l'artiste pour 2018.

En annonçant Björk comme première tête d'affiche, le festival le plus écolo bio bobo de France vient confirmer son image de festival à la programmation pointue et exigeante. La billetterie sera ouverte dès le mercredi 29 novembre, et si vous savez déjà que vous voulez en être, autant prendre vos billets au plus vite car plus vous les prenez tôt et moins ils vous coûteront cher. Le reste de la programmation sera dévoilé dans les semaines à venir, rappelons qu'en 2017 We Love Green avait réuni Justice, Solange, Anderson Paak, Amadou & Mariam, Nicolas Jaar, Moderat et tout un tas d'autres artistes hype.