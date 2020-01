Billie Eillish annonce qu'elle chantera lors de la soirée des Grammy Awards !

C'est la révélation musicale de ces dernières années ! Alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 18 ans, Billie Eilish semble pourtant déjà bien intégrée dans le milieu très fermé de la musique. La preuve, la jeune chanteuse américaine a été nommée dans pas moins de six catégories pour les prochains Grammy Awards qui se dérouleront le 26 janvier prochain aux Etats-Unis. Et comme si ce n'était pas assez, cette dernière vient également d'annoncer sur son compte Twitter qu'elle chanterait en live lors de la fameuse cérémonie. Un honneur accordé uniquement aux artistes les plus talentueux et populaires du moment.

Véritable raz de marée depuis la sortie de son album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish pourrait bien continuer dans sa lancée et rafler la majorité des statuettes de la cérémonie des Grammy Awards. Très mature malgré son jeune âge, l'interprète de Bad Guy s'était également beaucoup confiée sur la dépression dont elle était victime depuis son adolescence. Sur la voie de la guérison, cette dernière se dit parfaitement bien entourée par sa famille et surtout son frère, Finneas O'Connell, avec qui elle travaille en étroite collaboration.