Billie Eilish : Your Power en live pour Stephen Colbert (VIDEO)

En juillet prochain, Billie Eilish dévoilera son deuxième album - Happier Than Ever. D'ici là, il nous faudra patienter encore un peu. De son côté, l'interprète de bad guy continue d'assurer la promotion de ce nouvel opus si attendu : Your Power a été publié il y quelques jours et parce qu'elle ne fait pas les choses à moitié, Billie EIlish nous en a offert une version live. Lors de son passage dans le mythique Late Show With Stephen Colbert, Billie Eilish et son frère Finneas ont ainsi interprété ce nouveau single en live. Voyez plutôt :

Pour cette performance, Billie Eilish a choisi de se produire au milieu du désert - en écho à l'esthétique déjà dévoilée récemment. Evidemment, il n'en faudra pas plus pour hypnotiser les internautes (qui ne tarissent pas d'éloges sur le duo).

Happier Than Ever sera publié le 30 juillet prochain et d'ici là, Billie Eilish saura nous surprendre.