Billie Eilish : You Power, découvrez la performance live avec FINNEAS (VIDEO)

C'est officiel, Billie Eilish entame une nouvelle ère de sa carrière : après le succès incontestable de son premier opus (When We Fall Asleep, Where Do We Go ?), l'interprète de bad guy nous revient avec un tout nouvel opus intitulé Happier Than Ever. S'il sera publié le 30 juillet prochain, ce nouveau projet se dévoile déjà à travers des morceaux tels que NDA ou encore Your Power... et justement, à quelques jours de la sortie de ce nouvel opus tant attendu par les fans, la jeune artiste et son frère FINNEAS ont interprété le titre en live pour VEVO.

Si la musique de Billie Eilish s'est toujours révélée personnelle et mélancolique, Happier Than Ever devrait explorer en profondeur la célébrité de la jeune artiste - qui, on le rappelle, n'a pas 20 ans. Par exemple, dans NDA (clip qu'elle a d'ailleurs elle-même réalisé), Billie Eilish évoque le fait que contrairement au commun des mortels, elle se voit contrainte de faire signer des accords de confidentialité à ceux qui partagent sa vie. Un processus lourd à 19 ans... Aussi, avec des morceaux tels que Lost Cause ou encore Your Power, Billie Eilish ne se contente pas d'explorer ses émotions en profondeur, elle tente aussi d'explorer son art. Ce qui, parfois, ne déplaît aux fans : "laissez les artistes explorer leur musique", lit-on ainsi sur Youtube. "Vous n'avez pas besoin d'aimer tous les genres. Elle se montre seulement versatile et c'est génial à voir".

Le 30 juillet prochain, Billie Eilish dévoilera ainsi son nouveau projet au monde... et si la crise sanitaire le permet, elle viendra même le présenter à ses fans français l'année prochaine.