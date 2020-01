Billie Eilish va t-elle chanter pour le prochain James Bond ?

Après Adele et Sam Smith, quel sera l'artiste qui interprétera le prochain générique du nouveau James Bond ? La question reste entière même si les rumeurs commencent à se focaliser sur une seule et même personne : Billie Eilish. En effet, le compte Twitter @JamesBondlive, spécialisé dans l'actualité de la saga, affirme ces derniers jours que l'interprète de Bad Guy pourrait être la plus jeune artiste de tous les temps a être en charge de la bande-originale du prochain film No Time To Die. Si, pour l'instant, aucune de ces informations n'a été confirmées, la principale intéressée a tout de même publier plusieurs contenus assez énigmatiques sur les réseaux sociaux. Outre des images de James Bond Girls dans sa story Instagram, l'artiste américaine a également répondu sur Twitter en affirmant qu'elle ne pouvait rien préciser sur le sujet pour le moment.

Title Song: Could Billie Eilish become the youngest artist to ever record a James Bond title song? https://t.co/aoXjTBNIbT — James Bond (@jamesbondlive) January 13, 2020

Si la rumeur s'avérait vraie, Billie Eilish rejoindrait ainsi la liste des grands noms de la chansons à avoir posé sa pierre à un solide édifice qu'est la saga des James Bond. Un honneur qui avait même valu l'Oscar de la meilleure chanson de film à Adele avec Skyfall.