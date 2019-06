Billie Eilish : Va t-elle battre le record de Taylor Swift aux Grammy Awards ?

Avec son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, sorti le 29 mars dernier, Billie Eilish détonne ! A tout juste 17 ans, l'américaine a déjà tout d'une grande. Une collaboration avec Khalid et la bande-annonce de 13 Reasons Why plus tard, la jeune artiste est devenu en quelques mois un véritable phénomène de société. Et ce n'est pas ses compteurs de streams et de vues sur YouTube (plus de 2,5 milliards au total) qui diront le contraire. Un engouement sur lequel personne n'aurait parié il y encore quelques temps mais qui pourrait bien lui valoir tous les honneurs...

En effet, il se dirait déjà que l'artiste pourrait bien battre le record de Taylor Swift à la prochaine cérémonie des Grammy Awards. En effet, si l'interprète de Bad Guy décrochait le tant attendu trophée de l'Album de l'année, elle deviendrait officiellement et à 18 ans la plus jeune artiste à le recevoir. Un record de jeunesse toujours détenu par Taylor Swift à l'heure actuelle. Cette dernière a reçu le fameux Grammy Award de l'Album de l'année avec Fearless en 2010, à l'âge de 20 ans. Réponse le 26 janvier prochain pour la cérémonie musicale la plus importante de l'année.