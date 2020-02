Billie Eilish triomphe aux Grammy Awards, Hoshi se confie sur son agression homophobe... les news musique de la semaine !

Semaine chargée dans le milieu musical ! Après la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards, il nous faut évidemment revenir sur le triomphe de Billie Eilish. Mais, ce n'est pas tout ! Dua Lipa a dévoilé la cover (ainsi que la date de sortie) de son nouvel album tandis que la setlist de la performance de Shakira et de Jennifer Lopez au SuperBowl a été dévoilée. Last but not least, Hoshi s'est confiée sur l'agression homophobe qu'elle a subi.

Billie Eilish, grande gagnante des Grammy Awards

On commence donc avec Billie Eilish : dimanche dernier, la jeune artiste a battu des records aux Grammy Awards. Tenez-vous bien, elle est repartie avec six prix sur sept nominations ! Elle aussi la plus jeune artiste a gagné le trophée du meilleur Album.

Zoom sur Dua Lipa. L'interprète de Future Nostalgia prépare activement la sortie de son deuxième opus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a dévoilé la cover de cet album tant attendue !

Dua Lipa, bientôt de retour

En février prochain, Shakira et Jennifer Lopez se produiront pour la mi-temps du Superbowl. Si la performance est très attendue, sachez qu'on en a la setlist ! Et croyez-nous, vous devriez adorer le show.

Enfin, Hoshi a pris la parole. L'interprète d'Amour Censure s'est confiée sur l'agression homophobe qu'elle a subi. Un bel acte de courage.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicale.