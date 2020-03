Billie Eilish travaille sur son prochain album

Plus d'un an après la sortie de son premier opus (applaudi par la critique), le frère et producteur de Billie Eilish, Finneas, a annoncé s'être penchée sur son deuxième album lors d'une interview : "On a commencé a travaillé sur le nouvel album et la meilleure chose que l'on puisse faire c'est de continuer de travailler à notre façon", explique t-il. "Le premier album avait cette intention. Tout ce qu'on voulait, c'était de créer un album qui nous plaise et que l'on aime jouer en live".

La suite arrive

Jusque ici, le duo a prouvé son efficacité. Billie Eilish est la jeune artiste la plus acclamée de 2019 et surtout la plus demandée - pour rappel, elle signe le thème du prochain James Bond. L'interprète de bad guy a reporté sa tournée en raison du coronavirus mais avec la chance, lorsqu'elle reviendra sur scène, elle présentera au public de nouveaux morceaux.