Billie Eilish Therefore I Am, son prochain single

Après my future, Billie Eilish s'apprête à faire son grand retour dans les charts avec un nouveau single, Therefore I Am. Prévu pour le 12 novembre prochain, ce dernier a été annoncé par la popstar en personne sur les réseaux sociaux : 'JE SUIS TELLEMENT EXCITEE DE SORTIR CELUI-CI !!", a t-elle ainsi annoncé en partageant la cover du single en question.

Celle qui a remporté pas moins de cinq Grammy Awards s'est vu contrainte de renoncer à sa tournée mais n'a pas manqué d'offrir un live (payant, certes) à ses fans. Côté sortie, Billie Eilish nous avait donc offert cet été l'excellent my future - qui succède au thème de James Bond qui, malgré le report de la sortie du film, s'était placé à la 16 ème position du top Billboard.

Patience, plus que quelques jours avant de découvrir ce nouveau single !