Billie Eilish : The World’s A Little Blurry, un nouveau trailer en attendant la sortie (VIDEO)

Elle est l'un des artistes les plus populaires du moment : après le succès incontestable de son premier opus, Billie Eilish continue son ascension : la jeune artiste compte bien entamer une toute nouvelle ère de sa carrière avec un deuxième album - dont la sortie pourrait être prévue en 2021. Porté par le single Therefore I Am (qui lui a déjà permis de se hisser en tête des charts de musique alternative), Eilish semble décidée à ne pas laisser la pandémie actuelle entacher son travail. Mais en attendant la publication de ce nouveau disque très attendu, les fans pourront découvrir l'intimité de la chanteuse dans The World’s A Little Blurry, documentaire qui sortira le 26 février prochain sur Apple TV+.

"Les gars, vous devez aller bien. Parce que, grâce à vous, je vais bien" - Billie Eilish

"Je ne sais pas comment un artiste, à n'importe quel âge, peut faire tout ça sans sa famille", explique la mère de Billie EIlish dans ce nouveau trailer. Il faut dire qu'entre son succès fulgurant et sa popularité évidente, on oublie souvent que l'artiste a commencé sa carrière alors qu'elle n'avait que 16 ans à peine. Comment compose t-elle une chanson ? Comment Finneas (son frère et producteur) travaille t-il sur ses morceaux ? Qui est Billie Eilish lorsqu'elle n'est pas sur scène ? Les fans trouveront réponses à leurs questions dans ce documentaire.

Patience, plus que quelques jours à tenir !