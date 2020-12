Billie Eilish : The World’s A Little Blurry, arrive bientôt sur Apple TV + et on a un teaser

Elle est définitivement l'une des artistes les plus marquantes de sa génération : du haut de ses 18 ans, Billie Eilish a su conquérir le monde grâce son univers sombre et unique, prouvant au passage que l'âge n'avait rien à voir avec le talent. Celle qui a remporté pas moins de cinq Grammy Awards l'an passé a su se faire une place dans le paysage musical international grâce à des morceaux tels que bad guy, When the party's over ou encore bury a friend. Alors qu'elle vient de dévoiler un single redoutablement efficace (Therefore I Am), Billie Eilish n'a pas fini de satisfaire ses fans : en février prochain, Apple TV + dévoilera The World’s A Little Blurry, un documentaire réalisé par R.J. Cutler (en collaboration avec le Label de l'artiste).

"Je ne l'ai pas vu", a t-elle avoué lors d'une interview donnée avant sa performance au Jingle Ball. "Je suis terrifiée. J'ai peur. Ils filment depuis juillet 2018... qui a autant d'images d'eux qu'ils n'ont jamais vues ? Je suis terrorisée". Suivie pendant près d'un an en tournée mais aussi dans son intimité, Billie Eilish se montrera dans ce documentaire plus vraie que jamais... une façon pour les fans de voir comment la jeune artiste travaille mais aussi, comment elle gère le succès colossal qu'est le sien.

Rendez-vous en février 2021.