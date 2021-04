Billie Eilish tease sa prochaine ère sur les réseaux sociaux

Privée de scène en raison de la pandémie qui circule actuellement, Billie Eilish n'a pas chômé en confinement - bien au contraire : la jeune artiste a travaillé sur son prochain opus - digne successeur de son premier album, When We Sleep, Where Do We Go ?

Si, pour l'heure, aucune information n'a circulé quant à une éventuelle date de sortie, l'on sait que l'album comportera onze titre et que Billie Eilish compte bien ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir dévoilé une toute nouvelle coupe de cheveux (l'interprète de bad guy a délaissé le brun teinté de vert pour le blond platine), Billie Eilish a montré sa volonté de passer à une toute nouvelle ère. Et justement, elle n'a pas manqué de teaser ses fans sur les réseaux sociaux.

"Quelque chose arrive !", s'est-elle ainsi exclamée. Peut-on espérer un nouveau clip pour porter ce tout nouvel opus ? Le mystère reste entier !