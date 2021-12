Billie Eilish tease Male Fantasy, un clip auto-réalisé

Publié en juillet dernier, Happier Than Ever est de loin l'un des albums les plus réussis de cette année 2021. La bonne nouvelle pour les fans de la jeune artiste américaine, c'est que Billie Eilish n'a pas fini de faire honneur à son deuxième opus - bien au contraire. Ainsi, Male Fantasy sera le prochain single issu de l'album et, comme ce fut le cas précédemment, la jeune artiste est (de nouveau) passée derrière la caméra.

The official music video for “Male Fantasy”, directed and edited by Billie, is out tomorrow at 9am PT. https://t.co/jSBYGgy5Kq pic.twitter.com/bjDMYkX1Id — billie eilish (@billieeilish) December 5, 2021

Cette vidéo de Male Fantasy (dont la sortie est prévue pour ce 6 décembre), sera la sixième issue de "Happier Than Ever" - toutes réalisées par Eilish elle-même. Elle succède ainsi à ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’, ‘Lost Cause’, ‘NDA’ ainsi qu'a 'Happier Than Ever'.