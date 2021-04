Billie Eilish tease Happier Than Ever, son nouveau single

Patience, Billie Eilish s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Quelques jours après son apparition aux Grammy Awards, celle qui a notamment remporté une récompense pour No Time To Die a dévoilé une nouvelle coupe de cheveux. On vous l'accorde, c'est anodin. Et pourtant, cette toute nouvelle couleur marque aussi (et surtout) une nouvelle ère. Après un teasing mystérieux sur les réseaux sociaux, Billie Eilish -qui est prête à teaser son prochain album- a annoncé Happier Than Ever, un nouveau single. Notez que ce dernier succèdera à Therefore I am.

.@BillieEilish has created a new TikTok account after teasing her new single, “Happier Than Ever.” pic.twitter.com/nHCOHYbzYS — Pop Crave (@PopCrave) April 26, 2021

Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Billie Eilish en a profité pour ouvrir un compte TikTok. Partagera t-elle ce nouveau morceau via ce fameux compte ? Pour le moment, il faudra faire preuve de patience. Une chose est sûre, celle qui vient tout juste d'être sacrée troisième artiste féminine la plus streamée sur Spotify n'a pas fini de nous surprendre.