Billie Eilish suit la tendance avec son propre parfum, d'ores et déjà disponible !

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de la star mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne qui faisait récemment son grand retour sur scène à l'occasion du festival iHeart Radio à Las Vegas. Un show qui s'est avéré mémorable puisque cette dernière n'avait pas fait de gros concert depuis le début de la pandémie. Mais surtout, ce set de cinq titres qui a duré une vingtaine de minutes marque les prémices d'une série de concerts à venir pour la jeune artiste de 19 ans. En effet, la tournée de Happier Than Ever devrait débuter en février prochain aux Etats-Unis avant de travers l'Atlantique pour continuer en Europe et en Australie.

Mais en attendant, c'est avec un projet plutôt éloigné de son secteur de prédilection que la jeune femme a décidé de se lancer dans la cosmétique. En effet, Billie Eilish a dévoilé il y a quelques semaines "Eilish", son premier parfum. Un produit dérivé qui est loin d'être une exception dans le monde de la musique puisque de nombreuses stars telles que Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Céline Dion possèdent déjà leur propre parfum voire même carrément leur marque de maquillage. "C'est une senteur que j'ai cherché pendant des années et des années. c'est mon odeur préférée dans le monde. Le parfum a toujours été une partie énorme de ma vie et de mon existence depuis que je me souviens, et c'était un rêve de créer ce parfum et de donner vie à mes idées." écrivait la chanteuse avec beaucoup d'enthousiasme lors de la sortie de sa fragrance. Un produit vendu 68 dollars sur le site internet de la marque et qui, selon certaines informations révélées sur le compte Instagram Eilish Fragrance, devrait bientôt pouvoir être envoyé à l'international. Du moins, c'est ce qu'on espère !