Billie Eilish sortira le single Everything I Wanted cette semaine

Tenez vous prêts ! Ce mercredi 13 novembre à 1h du matin (heure française), Billie Eilish dévoilera son tout nouveau single Everything I Wanted. Une sortie attendue depuis plusieurs semaines par les fans de l'artiste américaine qui connaît un succès énorme grâce à son album When We All Fall Asleep Where Do We Go ? Actuellement en tournée à travers le monde, la jeune femme de 17 ans continue dans sa lancée en dévoilant un tout nouveau hit. Alors qu'elle s'était récemment exprimée sur la possibilité d'un deuxième album, l'interprète de Bad Guy avait avoué subir une pression par rapport à un deuxième opus. Une fragilité psychologique qu'on lui connait mais qui ne l'empêche pourtant pas d'avancer vers un nouveau numéro 1 des charts américains !

NEW MUSIC FROM BILLIE EILISH “everything i wanted”Out Wednesday November 13 at 4:00pm PT globally — billie eilish (@billieeilish) November 10, 2019