Billie Eilish : Son nouveau titre NDA devrait sortir le 9 juillet prochain !

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans enchaînera avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un titre qui jure avec l'univers assez sombre et mélancolique de Billie Eilish et qui nous donne surtout envie d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux projet qui sera dévoilé le 30 juillet prochain. En parallèle, et pour le plus grand bonheur de ses fans français, la chanteuse sera en concert à Paris en 2022 à l'AccorHotels Arena. Un événement qui affiche déjà complet et dont les places se sont écoulées en seulement deux heures.

Déjà porté par les titres Lost Cause et Your Power, le nouvel opus de l'artiste américaine devrait se dévoiler davantage ce vendredi 9 juillet avec la sortie du morceau NDA. "LA CHANSON ET LA VIDÉO "NDA" SORTENT VENDREDI PROCHAIN 9 JUILLET JSHVKSJCIKSHCJSKCBUSKSK PRÉ-ENREGISTRÉ DANS BIOOOOOOOO" écrit avec humour la chanteuse dans une publication Instagram. Très enthousiaste à l'idée de dévoiler le nouvel extrait de son futur projet, elle nous offre également un visuel inédit sur lequel deux clichés de Billie Eilish se superposent en transparence. De quoi attiser l'intérêt des fans qui attendent avec impatience le second album de la révélation pop de ces dernières années.