Billie Eilish  signera le thème de No Time to Die, le prochain James Bond

La rumeur est confirmée !

Vous le savez sûrement, le prochain James Bond sortira en salle le 8 avril prochain. Ce nouveau volet, intitulé No Time To Die (Mourir Peut Attendre) marquera le départ de Daniel Craig de la franchise. Mais, ce n'est pas l'unique chose à retenir : après Madonna, Adele ou encore Sam Smith, c'est Billie Eilish qui enregistrera la bande-originale du film : elle est la plus jeune artiste à avoir cet honneur.

Billie Eilish signera le thème de James Bond

Pour l'heure, aucune information n'a circulé sur le titre : pour le découvrir, il faudra attendre la sortie du film ! Nommée femme de l'année par le magazine Billboard, Billie Eilish continue son ascension... et quelque chose nous dit que 2020 sera aussi bonne que l'année précédente.