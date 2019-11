Muse, Billie Eilish, Shawn Mendes... le palmarès des MTV EMA Awards 2019

La saison des récompenses est ouverte ! Avant les prestigieux AMA's 2019 (prévus pour la fin novembre), cap sur l'Europe et plus précisément sur Séville. Hier soir avaient lieu les MTV EMA 2019 - qui réunissaient le meilleur de la musique. Dua Lipa y a présenté son dernier single (Don't Star Now) tandis que ses compères sont repartis avec quelques prix. Tout de suite, le palmarès.

Meilleur Groupe Rock - Green Day

Meilleure Chanson : Bad Guy, Billie Eilish

Meilleur Artiste - Shawn Mendes

Meilleur Artiste Electro - Martin Garrix

Meilleur Groupe Live : Muse

Meilleur nouvel artiste : Billie Eilish

Meilleur clip - Taylor Swift ft. Brendon Urie, ME !

Icône Rock - Liam Gallagher

Meilleur Artiste Français - Kendji Girac

Meilleur Artiste US - Taylor Swift

Pour une fois, c'est un palmarès éclectique qui nous est offert ! Les nouveaux artistes tels que Billie Eilish ainsi que les popstars déjà bien installées (Shawn Mendes) partagent l'affichent avec de véritables icône (Muse, Liam Gallagher ou encore Green Day).

Pour les curieux, le palmarès complet est à retrouver ICI !