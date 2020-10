Billie Eilish sera en concert virtuel (et payant) le 24 octobre prochain !

Elle est probablement l'une des révélations les plus prometteuses de ces dernières années. Après l'énorme succès de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la chanteuse avait été forcée de stopper sa tournée mondiale en raison de la crise du coronavirus. Un véritable crève-coeur pour la jeune femme mais également pour ses millions de fans à travers le monde qui souhaitaient pouvoir enfin rencontrer leur idole. Mais en attendant la reprise normale des concerts, il faudra se contenter des live stream proposés par les artistes. C'est notamment le cas de Billie Eilish qui vient d'annoncer la diffusion exceptionnel d'un concert virtuel et payant le 24 octobre prochain.

BILLIE EILISH – “WHERE DO WE GO?” THE LIVESTREAMOctober 24, 2020Tickets on sale now + exclusive access to merch at a special price for a limited time.https://t.co/Yp3nTngu9J pic.twitter.com/Aa9Odj9OIT — billie eilish (@billieeilish) October 7, 2020

"Ça me manque tellement de faire des spectacles ???? je vais donc faire un livestream le 24 octobre et j'ai hâte de me produire à nouveau. Achetez vos billets maintenant !" écrit l'interprète de Bad Guy en légende de sa dernière publication sur les réseaux sociaux. Un projet qui ne sera donc pas gratuit pour les personnes souhaitant voir le show puisque c'est un ticket à 30 dollars (25,55 euros) qui est proposé. Ce dernier permettra un accès au streaming avec replay possible durant 24 heures, ainsi qu'un accès exclusif au merchandising (les produits dérivés à son nom) à prix réduit. Une partie des bénéfices sera reversée une association venant en aide aux équipes impactées par les annulations de concerts.