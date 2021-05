Billie Eilish sera en concert à Paris en 2022 !

C'est officiel, Billie Eilish repart en tournée ! Après une pause de plusieurs mois sous fond de crise sanitaire, la chanteuse américaine qui avait cartonné dans le monde entier avec son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? est bel et bien de retour. Portée par l'engouement autour de la sortie de Your Power, son dernier titre, la superstar devrait dévoiler son deuxième opus, intitulé Happier Than Ever, le 31 juillet prochain. Autant dire que l'excitation est à son comble du côté de sa communauté. Un retour qui s'annonce déjà triomphal pour cette enfant prodige dont la prochaine tournée vient également d'être annoncée officiellement sur les réseaux sociaux.

En effet, comme le précise un visuel publié sur Facebook (voir ci-dessous), Billie Eilish débutera une immense tournée à travers les Etats-Unis et le Canada dès le mois de février 2022. La jeune chanteuse passera notamment par Los Angeles, New York, Toronto, Denver ou encore Chicago. S'en suivra une courte pause au mois de mai puis elle renchaînera avec une quinzaine de dates à travers toute l'Europe, où elle jouit également d'une importante notoriété. Sur place, l'interprète de Bad Guy passera par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et, bien évidement, la France. En effet, cette dernière devrait être de passage à Paris le 22 juin 2022 à l’AccorHotels Arena. Un rendez-vous qui devrait attirer un grand nombre de fans de la chanteuse dans l'Hexagone.

Mise en vente des billets le vendredi 28 mai à 10h : cliquez ici.