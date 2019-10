Billie Eilish se dit "hantée" par son prochain album

Dans une récente interview pour le magazine Rolling Stone, Billie Eilish s'est confiée à son homonyme Billie Joe Armstrong, chanteur du groupe Green Day. L'occasion pour elle de revenir sur sa nouvelle vie mais aussi d'en dire un peu plus sur un très attendu deuxième album. Décrite à travers le monde comme la nouvelle révélation pop de ces dernières années, la jeune femme de 17 ans a littéralement tout balayé sur son passage avec son opus When We All Fall Asleep, Where Do We Go? classé numéro 1 dans plusieurs pays à travers le monde.

Seulement voilà, il semblerait que l'interprète de Bad Guy se pose également beaucoup de question quant à sa nouvelle carrière florissante. "Mon futur album me hante" a t-elle précisé avant d'ajouter "Il y a eu une période où je me suis dit : 'Est-ce que j’aime toujours autant la musique ?' Et je ne parle pas des spectacles. Les spectacles sont toujours ma partie préférée."

Des propos forts de la part de Billie Eilish qui s'est souvent exprimée sur ses démons et notamment la grosse dépression contre laquelle elle se bat depuis son adolescence. On espère tout de même que la chanteuse profite de cette nouvelle notoriété et que l'emballement toujours plus grand des ses fans l'encourage dans la suite de sa carrière.