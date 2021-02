Billie Eilish tease son prochain album

En cette période si difficile et compliquée, les artistes redoublent de créativité pour combler leur frustration (mais aussi celles des fans) de ne pouvoir monter sur scène. Il faut dire qu'ils sont nombreux à avoir reporté leurs tournées. Billie Eilish, elle, a carrément été contrainte d'annuler la série de concerts chargée de défendre son premier album. Mais parce qu'elle n'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers, la jeune artiste n'a pas chômé : après deux singles (my future et Therefore I am), l'annonce d'un recueil de photo et la sortie imminente d'un documentaire sur Apple TV+, l'interprète de bad guy a annoncé qu'une deuxième album verrait bientôt le jour. Et a en croire un récent post sur les réseaux sociaux, ce dernier "est presque terminé".

.@BillieEilish teases her sophomore album in new photo:“almost done” pic.twitter.com/jPw29dAZQg — Pop Crave (@PopCrave) February 4, 2021

Pour l'heure, aucune information n'a été dévoilée : le titre de l'opus reste inconnu - tout comme sa potentielle date de sortie. Tout ce que l'on sait, c'est que Billie EIlish compte nous offrir un album de 16 titres qui "sonne parfaitement" comme elle le voulait. Lors d"une interview accordée à Vanity Fair, la jeune femme avait confié qu'il n'y avait aucun morceau qu'elle aurait souhaité faire différemment.

Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir ce nouveau disque mais d'ici là, Billie Eilish devrait nous maintenir occupés !