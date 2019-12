Billie Eilish sur sa dépression : "Sortir de ça est le sentiment le plus libérateur qui soit"

Alors qu'elle termine l'année avec la sortie de son nouveau titre Everything I Wanted, Billie Eilish a accepté de recevoir les caméras d'une grande chaîne américaine dans sa maison familiale. L'occasion pour elle de faire le point sur sa carrière et de parler de sa longue bataille contre la maladie qui la ronge depuis années : la dépression. Très ouverte à ce sujet, celle qui a connu le succès grâce à son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? semble sur le bon chemin du rétablissement. Elle paraît désormais plus sereine et ose même se rappeler ses débuts difficiles dans la musique : "Je me souviens au début, il y avait toutes ces maisons de disques et radio qui ne voulaient pas me jouer parce que j'étais trop triste et que personne n'allait s'identifier".

Malgré le succès immense qu'elle connaît depuis plus d'un an, Billie Eilish n'hésite pas à se livrer sur ses sentiments : "J'étais tellement malheureuse l'année dernière, et même au début de cette année. J'étais tellement malheureuse et sans joie". Des mots forts de la part de la jeune fille de 17 ans désignée comme la véritable révélation pop de ces dernières années qui admet tout de même qu'en parler l'a aidé à avancer. "J'ai en quelque sorte commencé à en parler lors de ces six derniers mois. Sortir de ça est le sentiment le plus libérateur qui soit" conclut-elle.