Billie Eilish se confie sur la dépression qui l'a ronge depuis des années

Qu'ils soient professionnels de la musique ou membre du grand public, tout le monde (ou presque) encense Billie Eilish. Et il y a de quoi. A tout juste 17 ans, la chanteuse s'impose comme la révélation pop de ces dernières années. Et ce ne sont pas les chiffres de vente pharaoniques de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? qui nous diront le contraire. En apparence, tout semble réussir à la jeune américaine. Pourtant, en réalité, cette dernière souffre d'un mal beaucoup plus profond qui l'empêche de vivre comme elle le souhaiterait... C'est d'ailleurs au célèbre magazine Rolling Stones que la chanteuse s'est confiée.

Atteinte d'une grave dépression depuis ses débuts dans le monde de la musique aux alentours de ses 14 ans, Billie Eilish sort tout juste la tête de l'eau. Toutefois, il y a encore quelques années, la jeune fille l'admet, elle souhaitait se faire du mal, se punir. Et si aujourd'hui, son succès et son emploi du temps lui empêchent de s'apitoyer sur son sort et de trop broyer du noir, cette dernière reste fragile et continue de se poser de nombreuses questions sur son bonheur et son bien-être. Actuellement en thérapie, Billie demeure très terre-à-terre quant à son succès fulgurant après le tube Ocean Eyes. On espère en tout cas que ce dernier l'a tiendra en forme encore longtemps!