Billie Eilish s'arrête en plein concert pour venir en aide à une fan (VIDEO)

Après une longue attente, Billie Eilish a (enfin) pu retrouver ses fans : l'interprète de Happier Than Ever s'est lancée dans une tournée pour mieux défendre son deuxième opus, publié en juillet dernier. Et le 5 février dernier, à Atlanta, la jeune artiste a mis son show entre parenthèse pour mieux aider un(e) fan en difficulté.

Alors qu'elle se produisait, Eilish a ainsi repéré un(e) fan qui, dans la foule, semblait avoir du mal à respirer : "tu as besoin d'un inhalateur ?" a t-elle ainsi demandé à la personne en difficulté avant de se tourner vers son équipe : "est-ce qu'on a un inhalateur ? Est-ce qu'on peut en trouver un ?"

"Est-ce qu'on a un inhalateur ?"

"C'est bon, on en a un", a ainsi annoncé Billie Eilish alors que l'un des membres de son équipe se déplaçait dans la fosse. "Donnez lui un peu de temps". Quelques seconde plus tard, avant de reprendre son show, Eilish demandera à la personne en question si, oui ou non, elle souhaite sortir de la foule.

"J'attends que les gens aillent mieux avant de reprendre", ajoutera t-elle dans un autre extrait publié par TMZ. Ce n'est pas la première fois que Billie Eilish met son show entre parenthèses pour venir en aide à ses fans. Sur Tik Tok, une compilation montre d'ailleurs l'artiste venir en aide à ses fans et ce, même en plein concert.