Billie Eilish, révélation de 13 Reasons Why, sortira son premier EP le 11 août

La révélation de 13 Reasons Why, Billie Eilish, a annoncé la sortie imminente de son premier EP. C'est le 11 août que l'on pourra découvrir Don't Smile At Me. La jeune californienne de 15 ans défendra ce premier opus en live lors d'une tournée américaine à l'automne 2017. L'artiste a déjà dévoilé deux chansons extraites de Don't Smile At Me dont Copycat irrésistible ritournelle qui confirme le talent de Billie Eilish. La jeune fille s'annonce comme l'une des dignes héritières de Lorde, avec qui elle partage le fait d'avoir commencé à un très jeune âge ainsi qu'un goût prononcé pour la pop ultra mélancolique.

Billie Eilish était de passage à Paris début juillet lors d'une soirée privée organisée par Polydor. C'était la première fois que l'artiste se produisait en France et malgré son jeune âge l'américaine s'est montrée très convaincante et peu intimidée. Vêtue d'un sweat jaune oversize et d'un jogging, affichant son habituelle mine boudeuse, Billie Eilish a reçu un bel accueil du public. C'est avec le titre Bored, enregistré pour la Bande Originale de 13 Reasons Why que la chanteuse s'est fait connaître auprès du grand public. Souhaitons lui autant de succès que la série Netflix !