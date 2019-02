Elle est jeune et pourtant, elle est bourrée de talent. Billie Eilish a posé ses amplis à Paris, le temps d'un concert incroyable à la Cigale (avec Virgin Radio). Alors que When The Party's Over tourne en boucle sur nos ondes, Billie Eilish continue de préparer la sortie de son album (prévue pour le mois de mars prochain) avec des singles efficaces tels que Bury a Friend. Et justement, c'est là tout le talent de la jeune femme : l'album n'est pas encore sorti mais elle peut se vanter d'avoir déjà sorti une jolie collection de singles - IdontWannyBeYouAnymore, Ocean Eyes ou encore Six Feet Under en tête. Hier, devant une Cigale pleine à craquer, la jeune américaine a tout donné. Et nous, on est restés subjugués.

La première partie- Earthgang et Finneas- a chauffé la salle comme il le fallait. Résultat, à 21h17 précises, la Cigale au complet scande le nom de la chanteuse à en faire trembler les murs. Les "Billie" résonnent encore, comme les cris qui retentiront quelques secondes plus tard, lorsqu'elle fera son apparition sur scène. Billie Eilish entame son concert avec My Boy. Les fans présents connaissent chaque parole et déjà, le ton du show est donné : ce sera énergique. Ce sera fou. Ce sera incroyable. Billie Eilish s'approprie la scène en même pas trois secondes.

C'est un véritable festival de tubes qui s'abat sur la salle parisienne : Lovely, When I Was Older (joué pour la première fois sur scène il y a quelques jours), Bored ou encore Bitches Broken Heart s'enchaînent et les fans, jamais rassasiés, crient de plus en plus fort. Quand vient le très puissant You Should See Me In a Crown démarre, c'est toute l'énergie encore contenue qui explose. Billie Eilish montre là toute sa puissance (vocale mais aussi scénique) et on prend une véritable claque. Elle ne portait pas de couronne mais inutile de préciser qu'elle l'aurait méritée. Après Hostage, elle enchaîne avec Bury a Friend (dont le clip inspiré par Shining bat des records sur Youtube).

pardon mais quelle idée de faire la cigale alors que t’es billie eilish frr va a bercy direct y’a quoi? — . (@kupwamira) 17 février 2019

Mais le moment le plus attendu, celui que toute la salle veut vivre depuis le début arrive lorsque Billie entame When The Party's Over. Assise au beau milieu de la scène, elle interprète ce morceau déjà culte et là encore, le public connaît chaque parole. Et les murs en tremblent encore, d'ailleurs. Elle termine avec Ocean Eyes mais aussi COPYCAT avant de quitter la scène en vainqueur. C'était intense, c'était percutant et surtout, c'était un joli moment de partage entre une artiste et ses fans. La Cigale était-elle trop petite pour elle ? En la voyant sur scène, on n'a pas pu s'empêcher de l'imaginer sur une plus grande scène, comme le Zénith. Parce que Billie Eilish est taillée pour faire le show. Qui sait, peut-être que son prochain passage à Paris l'emmènera dans une plus grande salle ? Et vu le talent, on n'en doute pas.