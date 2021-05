Billie Eilish resplendissante en couverture du magazine Vogue (PHOTOS)

Fini les racines de couleur jaune ou verte et les pointes noir corbeau ! À l'aube de son nouvel album, Billie Eilish a décidé de changer de tête. Pour l'occasion, c'est une magnifique crinière blonde platine que la chanteuse américaine a décidé d'arborer depuis quelques semaines. De quoi secouer ses millions de fans à travers le monde mais surtout donner des idées aux éditeurs du magazine Vogue, qui ont décidé de la mettre en couverture de la version britannique pour le mois de mai. Un véritable honneur pour l'interprète de Bad Guy qui vient de faire son grand retour avec Your Power, troisième extrait de son nouvel opus Happier Than Ever, qui devrait débarquer d'ici cet été dans les bacs.

Âgée de tout juste 19 ans, Billie Eilish apparaît méconnaissable dans les pages du célèbre magazine de mode. Vêtue de petites tenues, de corsets et de jupe en latex, l'artiste américaine nous offre une vision à mille lieux de son style habituel. Un jolie métamorphose pour celle qui nous avait davantage habitué aux pantalons larges et aux pulls à capuche. Alors, vous en pensez quoi de ce nouveau style ?